Адриатическая лига. «Студентски центар» разобрался с «Игокеа», «Борац Чачак» выиграл у «Сплита»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Студентски центар» одержал победу над «Игокеой», «Борац Чачак» оказался сильнее «Сплита». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 13-0, Партизан Сербия – 12-1, Клуж Румыния – 9-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-6, ФМП Сербия – 5-8, КРКА Словения – 4-9, Борац Чачак Сербия – 4-9, Сплит Хорватия – 3-11, Студентски центар Черногория – 3-11. Группа B Положение команд: Будучность Черногория – 11-2, Црвена Звезда Сербия – 10-3, Цедевита-Олимпия Словения – 10-4, Босна Роял Босния и Герцеговина – 7-6, Спартак Суботица Сербия – 7-7, Мега Сербия – 4-9, Вена Австрия – 4-9, Задар Хорватия – 4-10, Илирия Словения – 3-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.