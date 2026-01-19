  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
1

Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли три матча.

31 очко Сазоновой помогло курскому «Динамо» обыграть УГМК, МБА справилась со «Спартой энд К» благодаря 28 очкам Савуковой

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Ника – 78:82 OT (19:28, 17:13, 22:16, 12:13, 8:12)

ЕНИСЕЙ: Шарова (15), Колотовкина (11 + 11 подборов), Родионова (10).

НИКА: Мусина (25 + 10 подборов + 5 передач), Хендерсон (18 + 7 подборов + 9 передач), Левченко (10).

19 января. 15.00

Динамо Курск – УГМК – 103:93 (26:25, 22:19, 28:26, 27:23)

ДИНАМО К: Сазонова (31 + 5 подборов), Глонти (18 + 10 подборов + 5 передач), Фролкина (16), Эльберг (14), Голдырева (11 + 5 подборов).

УГМК: Уокер (15 + 8 подборов), Бентли (14), Ногич (13), Третьякова (13), Клюндикова (12 + 7 подборов + 6 передач).

19 января. 19.00

МБА – Спарта энд К – 83:67 (19:16, 19:19, 20:15, 25:17)

МБА: Савукова (28 + 5 подборов), Крымова (12 + 6 передач), Кошечкина (11), Яковлева (10).

СПАРТА ЭНД К: Федорова (14 + 5 подборов), Люлина (11), Перова (10 + 6 подборов), Сиразутдинова (10).

19 января. 19.30

Положение команд: УГМК – 18-1, Динамо Курск – 16-3, Надежда – 13-5, Ника – 13-5, МБА – 11-8, Спарта энд К – 10-9, Динамо Москва – 9-9, Енисей – 6-13, Динамо Новосибирск – 4-14, Энергия 3-13, Нефтяник – 3-14, Самара – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
Ника жен
logoДинамо Курск жен
logoСпарта энд К жен
МБА жен
Енисей жен
logoУГМК жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мария Клюндикова о жизни в США: «Там я чувствую себя не так безопасно»
18 января, 11:52
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
15 января, 17:08
«Все, что копила много лет, я закинула в один европейский тур». Елена Михайлова: путешествия, мечты и философия жизни
2 января, 16:55Трибуна
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
40 минут назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
51 минуту назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25