Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли три матча.

31 очко Сазоновой помогло курскому «Динамо» обыграть УГМК, МБА справилась со «Спартой энд К» благодаря 28 очкам Савуковой Чемпионат России Женщины Премьер-лига Енисей – Ника – 78:82 OT (19:28, 17:13, 22:16, 12:13, 8:12) ЕНИСЕЙ : Шарова (15), Колотовкина (11 + 11 подборов), Родионова (10). НИКА : Мусина (25 + 10 подборов + 5 передач), Хендерсон (18 + 7 подборов + 9 передач), Левченко (10). 19 января . 15.00 Динамо Курск – УГМК – 103:93 (26:25, 22:19, 28:26, 27:23) ДИНАМО К : Сазонова (31 + 5 подборов), Глонти (18 + 10 подборов + 5 передач), Фролкина (16), Эльберг (14), Голдырева (11 + 5 подборов). УГМК : Уокер (15 + 8 подборов), Бентли (14), Ногич (13), Третьякова (13), Клюндикова (12 + 7 подборов + 6 передач). 19 января . 19.00 МБА – Спарта энд К – 83:67 (19:16, 19:19, 20:15, 25:17) МБА : Савукова (28 + 5 подборов), Крымова (12 + 6 передач), Кошечкина (11), Яковлева (10). СПАРТА ЭНД К : Федорова (14 + 5 подборов), Люлина (11), Перова (10 + 6 подборов), Сиразутдинова (10). 19 января . 19.30 Положение команд : УГМК – 18-1, Динамо Курск – 16-3, Надежда – 13-5, Ника – 13-5, МБА – 11-8, Спарта энд К – 10-9, Динамо Москва – 9-9, Енисей – 6-13, Динамо Новосибирск – 4-14, Энергия 3-13, Нефтяник – 3-14, Самара – 3-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.