Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Ника – 78:82 OT (19:28, 17:13, 22:16, 12:13, 8:12)
ЕНИСЕЙ: Шарова (15), Колотовкина (11 + 11 подборов), Родионова (10).
НИКА: Мусина (25 + 10 подборов + 5 передач), Хендерсон (18 + 7 подборов + 9 передач), Левченко (10).
19 января. 15.00
Динамо Курск – УГМК – 103:93 (26:25, 22:19, 28:26, 27:23)
ДИНАМО К: Сазонова (31 + 5 подборов), Глонти (18 + 10 подборов + 5 передач), Фролкина (16), Эльберг (14), Голдырева (11 + 5 подборов).
УГМК: Уокер (15 + 8 подборов), Бентли (14), Ногич (13), Третьякова (13), Клюндикова (12 + 7 подборов + 6 передач).
19 января. 19.00
МБА – Спарта энд К – 83:67 (19:16, 19:19, 20:15, 25:17)
МБА: Савукова (28 + 5 подборов), Крымова (12 + 6 передач), Кошечкина (11), Яковлева (10).
СПАРТА ЭНД К: Федорова (14 + 5 подборов), Люлина (11), Перова (10 + 6 подборов), Сиразутдинова (10).
19 января. 19.30
Положение команд: УГМК – 18-1, Динамо Курск – 16-3, Надежда – 13-5, Ника – 13-5, МБА – 11-8, Спарта энд К – 10-9, Динамо Москва – 9-9, Енисей – 6-13, Динамо Новосибирск – 4-14, Энергия 3-13, Нефтяник – 3-14, Самара – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.