Кон Книппел быстрее всех в истории «Шарлотт» добрался до отметки в 800 набранных очков
Книппел вписал свое имя в историю «Хорнетс».
Новичок «Шарлотт» Кон Книппел набрал 14 очков в победном матче против «Денвера» (110:87).
Это выступление позволило 20-летнему форварду быстрее всех в истории «Хорнетс» набрать 800+ очков за карьеру. Для этого ему потребовались 42 матча.
Книппел стал четвертым по скорости баскетболистом (с 2020 года), достигшим этой отметки. Быстрее него были Виктор Вембаньяма, Паоло Банкеро и Зайон Уильямсон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
