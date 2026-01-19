7

Кон Книппел быстрее всех в истории «Шарлотт» добрался до отметки в 800 набранных очков

Книппел вписал свое имя в историю «Хорнетс».

Новичок «Шарлотт» Кон Книппел набрал 14 очков в победном матче против «Денвера» (110:87).

Это выступление позволило 20-летнему форварду быстрее всех в истории «Хорнетс» набрать 800+ очков за карьеру. Для этого ему потребовались 42 матча.

Книппел стал четвертым по скорости баскетболистом (с 2020 года), достигшим этой отметки. Быстрее него были Виктор Вембаньяма, Паоло Банкеро и Зайон Уильямсон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
