Расселл Уэстбрук «покачал ребенка», заработав 2+1

Уэстбрук отпраздновал попадание особым жестом.

В матче против «Портленда » разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук забил с фолом через защитника «Блэйзерс» Шэйдона Шарпа и показал празднование с «качанием ребенка».

«Кингс» проиграли матч – 110:117. По его итогам Уэстбрук стал одним из двух лучших бомбардиров команды с 23 очками (9 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги).