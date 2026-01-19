Расселл Уэстбрук «покачал ребенка», заработав 2+1
Уэстбрук отпраздновал попадание особым жестом.
В матче против «Портленда» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук забил с фолом через защитника «Блэйзерс» Шэйдона Шарпа и показал празднование с «качанием ребенка».
«Кингс» проиграли матч – 110:117. По его итогам Уэстбрук стал одним из двух лучших бомбардиров команды с 23 очками (9 из 15 с игры, 3 из 6 из-за дуги).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
