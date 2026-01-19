Лука Дончич (25 очков), Леброн Джеймс (24) и Деандре Эйтон (25) помогли «Лейкерс» разобраться с «Торонто»

«Лейкерс» обыграли «Рэпторс» благодаря Дончичу, Джеймсу и Эйтону.

Защитник Лука Дончич, форвард Леброн Джеймс и центровой Деандре Эйтон обеспечили «Лейкерс» победу в матче против «Торонто ».

Словенская суперзвезда набрала 25 очков и реализовала 8 из 23 бросков с игры, 5 из 12 трехочковых и 4 из 5 штрафных, добавив к этому 2 подбора и 7 передач при 4 потерях.

На счету 41-летнего Джеймса 24 очка при 9 попаданиях с игры из 17 бросков, 2 из 4 из-за дуги и 4 из 4 с линии. Также форвард собрал 4 подбора, отдал 7 передач при 3 потерях и совершил 2 блок-шота.

Эйтон ни разу ни разу не промахнулся с игры (10 из 10), оформив дабл-дабл: 25 очков и 13 подборов.

«Лейкерс » одержали вторую победу за последние семь матчей – 110:93.