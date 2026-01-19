Дирк Новицки поздравил Кевина Дюрэнта: «Один из самых изящных и безупречных бомбардиров, которых когда-либо видел баскетбол»

Новицки прокомментировал достижение Дюрэнта.

Сегодня звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА , обойдя Дирка Новицки .

Легенда «Далласа» заранее записал для Дюрэнта поздравительное сообщение, которое показали на большом экране домашней арены «Рокетс».

«Не сказать, что я безумно счастлив, что он меня обогнал, но нет, я шучу. Для меня он из самых изящных и безупречных бомбардиров, которых когда-либо видел баскетбол. Фактически, семифутовый игрок, хотя он и говорит, что это не так. Я думаю, он семифутер с игрой атакующего защитника. Один на один против него действительно ничего не поделаешь. Он всегда может создать хороший момент для броска. Настолько он техничен, высок и хорош его релиз. Так что наблюдать за его карьерой было удовольствием.

Как я уже сказал, он один из самых безупречных бомбардиров, которых когда-либо видела эта игра. Так что поздравляю, Кей Ди. Продолжай в том же духе. Поднимись еще на несколько позиций и не останавливайся. Удачи», – сказал Новицки.