Джа Морэнт отпраздновал попадание, изобразив выстрел из базуки

Морэнт придумал новое празднование, связанное с оружием.

Разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт добавил в свой арсенал еще одно празднование, связанное с оружием. В матче против «Орландо » разыгрывающий изобразил выстрел из ручного гранатомета (базуки).

В 2023 году Морэнт дважды был дисквалифицирован НБА за демонстрацию пистолета в двух разных прямых эфирах. В общей сложности он пропустил 33 матча.

В прошлом сезоне звезду «Гриззлис» оштрафовали за жест «пистолет из пальцев» во время игры.