Джа Морэнт отпраздновал попадание, изобразив выстрел из базуки
Морэнт придумал новое празднование, связанное с оружием.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт добавил в свой арсенал еще одно празднование, связанное с оружием. В матче против «Орландо» разыгрывающий изобразил выстрел из ручного гранатомета (базуки).
В 2023 году Морэнт дважды был дисквалифицирован НБА за демонстрацию пистолета в двух разных прямых эфирах. В общей сложности он пропустил 33 матча.
В прошлом сезоне звезду «Гриззлис» оштрафовали за жест «пистолет из пальцев» во время игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости