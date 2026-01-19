Джабари Смит набрал 32 очка, обновив личный рекорд сезона
Смит помог «Рокетс» обыграть «Пеликанс», набрав 32 очка.
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит обновил личный рекорд сезона, набрав 32 очка в игре против «Нового Орлеана».
22-летний баскетболист провел на паркете 41,5 минуты и реализовал 11 из 21 броска с игры, 7 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных. В его активе также 8 подборов и 1 блок-шот.
«Рокетс» выиграли третий из последних четырех матчей – 119:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
