Джабари Смит набрал 32 очка, обновив личный рекорд сезона

Смит помог «Рокетс» обыграть «Пеликанс», набрав 32 очка.

Форвард «Хьюстона » Джабари Смит обновил личный рекорд сезона, набрав 32 очка в игре против «Нового Орлеана».

22-летний баскетболист провел на паркете 41,5 минуты и реализовал 11 из 21 броска с игры, 7 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных. В его активе также 8 подборов и 1 блок-шот.

«Рокетс» выиграли третий из последних четырех матчей – 119:110.