Джа Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: «Я очень лояльный парень»

Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: Я очень лояльный парень.

После победы над «Орландо» (126:109) разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт прокомментировал недавние слухи о возможном обмене.

«У меня на спине логотип, так что это должно четко говорить вам о том, где я хочу быть.

Если кто-то здесь знает меня – я очень лояльный парень», – заявил разыгрывающий, имея в виду татуировку с эмблемой команды.

Морэнт набрал 24 очка и отдал 13 результативных передач, вернувшись в состав после шести пропущенных игр из-за травмы икроножной мышцы.

Победа над «Мэджик» стала для «Гриззлис» лишь третьей в последних 10 матчах.