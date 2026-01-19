Джа Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: «Я очень лояльный парень»
Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: Я очень лояльный парень.
После победы над «Орландо» (126:109) разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал недавние слухи о возможном обмене.
«У меня на спине логотип, так что это должно четко говорить вам о том, где я хочу быть.
Если кто-то здесь знает меня – я очень лояльный парень», – заявил разыгрывающий, имея в виду татуировку с эмблемой команды.
Морэнт набрал 24 очка и отдал 13 результативных передач, вернувшись в состав после шести пропущенных игр из-за травмы икроножной мышцы.
Победа над «Мэджик» стала для «Гриззлис» лишь третьей в последних 10 матчах.
