Деандре Эйтон (25+13, 100% с игры) повторил достижение Шакила О′Нила и Уилта Чемберлена
Эйтон вписал свое имя в историю «Лейкерс».
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон попал все 10 бросков с игры в победном матче против «Торонто» (110:93).
На счету 27-летнего баскетболиста итоговые 25 очков (5 из 6 штрафных), а также 13 подборов, 1 передача и 1 блок-шот за 32,5 минуты на паркете.
Эйтон стал четвертым игроком в истории «Лейкерс» с 20+ очками и 10+ подборами при 100% попаданий с игры, присоединившись к Уилту Чемберлену (у которого 2 таких матча), Митчу Капчаку и Шакилу О′Нилу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
