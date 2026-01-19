Стивен Адамс покинул площадку с посторонней помощью после травмы голеностопа
Адамс получил повреждение.
Центровой «Хьюстона» Стивен Адамс не смог доиграть матч против «Нового Орлеана», получив травму в четвертой четверти после неудачного приземления на левую ногу. Баскетболист покинул площадку с посторонней помощью и гримасой боли на лице.
После окончания встречи главный тренер «Рокетс» Име Удока сообщил, что центровому диагностировали растяжение голеностопа с сильным отеком.
Адамс начал матч в стартовом составе и успел набрать 5 очков и 10 подборов за 27 минут на паркете.
32-летний баскетболист является важной частью ротации «Рокетс» в текущем сезоне, набирая в среднем 5,9 очка и 8,6 подбора за 22,7 минуты в 31 игре.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости