Джордан Пул попытался навесить аллей-уп от щита, проигрывая «-12» за 4 минуты до конца
Пул решил исполнить эффектную передачу в неверный момент.
За 4 минуты до конца матча против «Хьюстона» «Новый Орлеан» проигрывал 12 очков.
Защитнику «Пеликанс» Джордану Пулу удалось убежать в быстрый отрыв, где он решил организовать хайлайт с передачей на аллей-уп от щита, но его задумка не увенчалась успехом.
Встреча закончилась победой «Рокетс» – 119:110. На счету Пула 13 очков (5 из 11 с игры), 4 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
