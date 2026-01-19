Джордан Пул попытался навесить аллей-уп от щита, проигрывая «-12» за 4 минуты до конца

Пул решил исполнить эффектную передачу в неверный момент.

За 4 минуты до конца матча против «Хьюстона » «Новый Орлеан » проигрывал 12 очков.

Защитнику «Пеликанс» Джордану Пулу удалось убежать в быстрый отрыв, где он решил организовать хайлайт с передачей на аллей-уп от щита, но его задумка не увенчалась успехом.

Встреча закончилась победой «Рокетс» – 119:110. На счету Пула 13 очков (5 из 11 с игры), 4 подбора и 2 передачи.