Джейлену Уильямсу диагностировали растяжение задней поверхности бедра, сроки восстановления не объявлены

Уильямс выбыл с травмой задней поверхности бедра.

Звездному форварду «Оклахомы» Джелену Уильямсу диагностировано растяжение задней поверхности правого бедра. Он не сыграет в предстоящем выездном матче против «Кливленда».

«Тандер» не объявили о степени тяжести травмы Уильямса или предполагаемых сроках его возвращения.

24-летний баскетболист получил травму во второй четверти вчерашней игры против «Майами».

Уильямс уже пропустил первые 19 матчей текущего сезона, восстанавливаясь после операции на правом запястье.

Его средние показатели за 24 проведенные игры в среднем составляют 16,8 очка, 4,8 подбора и 5,6 передачи.