  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлену Уильямсу диагностировали растяжение задней поверхности бедра, сроки восстановления не объявлены
8

Джейлену Уильямсу диагностировали растяжение задней поверхности бедра, сроки восстановления не объявлены

Уильямс выбыл с травмой задней поверхности бедра.

Звездному форварду «Оклахомы» Джелену Уильямсу диагностировано растяжение задней поверхности правого бедра. Он не сыграет в предстоящем выездном матче против «Кливленда».

«Тандер» не объявили о степени тяжести травмы Уильямса или предполагаемых сроках его возвращения.

24-летний баскетболист получил травму во второй четверти вчерашней игры против «Майами».

Уильямс уже пропустил первые 19 матчей текущего сезона, восстанавливаясь после операции на правом запястье. 

Его средние показатели за 24 проведенные игры в среднем составляют 16,8 очка, 4,8 подбора и 5,6 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoОклахома-Сити
травмы
logoНБА
logoДжейлен Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Дэйгнолт после поражения от «Майами»: «Нужно уметь перестраиваться по ходу игр. Нельзя всегда полагаться только на скаутский отчет»
18 января, 13:16
Бэм Адебайо обновил рекорд карьеры по трехочковым (6), набрав 30 очков в победной игре с «Оклахомой»
18 января, 06:53Видео
Стив Керр: «Оклахома» не превзойдет наш рекорд 73-9»
18 января, 05:36
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
38 минут назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
49 минут назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25