Егор Дёмин набрал 11 очков в проигранном матче с «Чикаго»

«Нетс» уступили «Буллс», на счету Дёмина 11 очков.

Защитник Егор Дёмин вышел в стартовой пятерке «Бруклина » на матч против «Чикаго » и провел на паркете 22 минуты.

За это время россиянин отметился 11 очками (4 из 9 с игры, 3 из 6 трехочковых), 1 подбором и 1 передачей, закончив встречу с показателем полезности «-12».

«Буллс» на своей домашней арене разгромили «Нетс» – 124:102.