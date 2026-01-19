Дариус Гарлэнд пропустит минимум неделю из‑за растяжения связок пальца ноги

Разыгрывающий «Кливленда» выбыл из строя как минимум на 7-10 дней.

Разыгрывающий «Кливленда » Дариус Гарлэнд получил диагноз: растяжение первой степени большого пальца правой ноги. Травма была получена в среду в матче против «Филадельфии».

Клуб официально объявил, что Гарлэнд пройдет повторное обследование через 7–10 дней. На данный момент план лечения включает терапию и реабилитацию до снятия воспаления.

В текущем сезоне 25-летний баскетболист сыграл 26 матчей, набирая в среднем 18 очков и 6,9 передачи за 30 минут на площадке.