«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой

«Барселона» провела встречу с НБА, но остается в Евролиге.

Будущее «Барселона» остается предметом оживленных дискуссий. Сегодня состоялась встреча высокого уровня с участием комиссионером НБА Адама Сильвера и высокопоставленных представителей каталонского клуба.

Неожиданным гостем на переговорах стал Пау Газоль. Бывший чемпион НБА и легенда «Барселоны», по сообщениям, принял участие в обсуждениях в неформальной, но стратегически важной роли. Его задачей было подчеркнуть спортивный и символический потенциал турнира под эгидой НБА и «заинтересовать» клуб этим проектом.

Несмотря на это, как сообщает Eurohoops, совет директоров «Барселоны» уже на этой неделе намерен официально утвердить продление соглашения с Евролигой на следующие 10 лет.

При этом полностью исключать альтернативные варианты развития событий пока нельзя. Источники, близкие к клубу, отмечают: «Барселона» сохраняет открытость к проекту ФИБА и НБА – если в будущем он обретет конкретные очертания и станет жизнеспособным. Клуб заинтересован в участии в максимально конкурентном турнире.

«Реал» все больше склоняется к переходу в европейский проект НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
