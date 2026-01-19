  • Спортс
НБА. 25 очков (100% с игры) и 13 подборов Деандре Эйтона помогли «Лейкерс» победить «Торонто», 30+8+8 Дени Авдии позволили «Портленду» обыграть «Сакраменто» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Мемфис» сумел взять верх над «Орландо» на O2 Arena в Лондоне – во многом благодаря результативной игре Джа Морэнта (дабл-дабл: 24 очка и 13 передач).

«Чикаго» разгромил «Бруклин» (124:102), на счету защитника «Нетс» Егора Дёмина 11 очков (4 из 9 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 1 подбор и 1 передача за 22 минуты на паркете.

«Хьюстон» разобрался с «Новым Орлеаном» (119:110), форвард «Рокетс» Джабари Смит отметился 32 очками (11 из 21 с игры, 7 из 13 трехочковых, 3 из 4 штрафных).

«Лейкерс» победили «Торонто» (110:93), центровой «Лос-Анджелеса» Деандре Эйтон попал все 10 бросков с игры (5 из 6 штрафных), набрав 25 очков и 13 подборов.

«Портленд» справился с «Сакраменто» (117:110), форвард «Блэйзерс» Дени Авдия записал на свой счет 30 очков (10 из 18 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 8 подборов и 8 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
