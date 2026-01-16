Брайан Уиндхорст: «Чума на оба ваших дома. Почему мы снова обсуждаем Кумингу и «Уорриорз»?!»
Брайан Уиндхорст устал от саги с обменом Джонатана Куминги.
15 января Джонатан Куминга стал доступен для обмена из «Голден Стэйт» и формально запросил его у клуба.
«Почему мы снова этим занимаемся? На одном из главных шоу про НБА обсуждаем игрока, который уже месяц не выходил на площадку в худшем по эффективности сезоне в карьере. В команде, «посредственной» по мнению ее главного тренера.
Чума на оба ваших дома. Это ситуация не имеет никакого значения. Я больше не могу этим заниматься. Давайте просто оставим эту историю позади», – сорвался обозреватель Брайан Уиндхорст в эфире ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
