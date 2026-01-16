«Клипперс» подпишут 10-дневный контракт с форвардом Патриком Болдуином

Патрик Болдуин присоединится к «Клипперс».

23-летний форвард Патрик Болдуин (206 см) подпишет 10-дневное соглашение с «Клипперс».

28-й номер драфта-2022 провел 3 сезона в НБА , отыграв 93 матча за «Вашингтон», «Голден Стэйт» и «Клипперс ». С последними форвард сотрудничал в прошлом чемпионате на условиях двустороннего соглашения, выйдя на площадку в двух играх (3 очка и 1,5 подбора за 3 минуты в среднем).

Болдуин принимал участие в предсезонной подготовке «Клипперс», но был отчислен перед началом «регулярки».

Сотрудничество с игроком должно начаться в понедельник во встрече с «Вашингтоном ».