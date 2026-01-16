Дэвид Адельман: «Нам ужасно не хватает Кристиана Брауна, особенно в защите. Но мы будем терпеливы»

Кристиан Браун пока не выйдет на площадку.

Защитник «Денвера » Кристиан Браун вернулся в состав в январе после почти двухмесячного отсутствия, но снова пропускает игры из-за травмы голеностопа.

«Он занимался не в полный контакт. С участием тренерского персонала. Было бы глупо выпускать его, когда ему необходимо возвращать форму.

Он позанимался. Йонас Валанчюнас тоже потихоньку восстанавливается. У всех свой график. Все прогнозы и сроки, которые мы объявляем, очень примерны. Им надо почувствовать уверенность перед тем, как возвращаться на паркет.

Мы будем терпеливы с Брауном. Он очень важная часть нашей команды, особенно в защите. Нам ужасно его не хватает. Очень сильно ждем его возвращения в оптимальную форму», – поделился главный тренер Дэвид Адельман.

Браун пока отыграл только 14 матчей в этой «регулярке».