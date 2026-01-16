«Клипперс» обсуждали с «Кингз» обмен Коллинза на Дерозана и Эллиса до победной серии

Демар Дерозан мог оказаться в «Клипперс».

Инсайдер Майкл Скотто сообщил о возможном обмене, который обсуждался до успешной серии «Клипперс ». Клуб выиграл 11 из 13 последних матчей.

До этого организация всерьез думала об обмене форварда Джона Коллинза в «Сакраменто » вместе с еще одним игроком с минимальной зарплатой. В обратном направлении должны были отправиться защитники Демар Дерозан и Кеон Эллис.

На победном отрезке Коллинз набирает 14,9 очка, 6,2 подбора, 1,1 перехвата и 1,7 блок-шота в среднем, реализуя 66,7% трехочковых.