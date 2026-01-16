Кевин Дюрэнт об агрессивной игре «Тандер» в защите: «Ничего выходящего за рамки. Контактный баскетбол, свойственный чемпионским командам»

Кевин Дюрэнт не согласился с тем, что «Оклахома» позволяет себе лишнее в обороне.

После игры с «Тандер» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт не согласился с тезисом о том, что соперник позволяет себе слишком многое в защите, прихватывая и выходя за рамки правил.

«Нет, ничего такого. Ничего радикально отличающего их от других коллективов.

Они определенно играют контактно, но так и должна действовать чемпионская команда. Не думаю, что они пересекают линию дозволенного. Просто активно атакуют игрока с мячом. Жестко действуют без мяча. Отлично работают руками. Ничего лишнего», – заключил Дюрэнт.