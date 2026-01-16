  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Тирико о кооперации с Майклом Джорданом на NBC: «Похоже на то, чего все хотели? Нет. Но точно лучше, чем ничего»
Майк Тирико о кооперации с Майклом Джорданом на NBC: «Похоже на то, чего все хотели? Нет. Но точно лучше, чем ничего»

Майк Тирико прокомментировал проект с Майклом Джорданом.

Майкл Джордан согласился на роль в запуске трансляций НБА на NBC в роли «специального участника». Сотрудничество вылилось в одно интервью, которое было выпущено телеканалом в трех частях в рамках серии «MJ: Insights To Excellence».

«Похоже на то, чего все ждали? Наверное, нет. Лучше чем ничего от Джордана? Абсолютно точно, да.

Если будет еще одна такая возможность, буду очень рад поучаствовать в этом.

Ничего пока не запланировано, насколько я знаю. Но вероятность остается.

Надеюсь, что будет что-то еще. Майкл был потрясающ», – заявил Майк Тирико, выступавший в роли собеседника Джордана.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
logoМайкл Джордан
logoНБА
телевидение
