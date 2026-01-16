«Наггетс» не принимают предложения по Пейтону Уотсону и нацелены на его переподписание летом

«Денвер» определился с отношением к Пейтону Уотсону.

Пейтон Уотсон (23 года) набирает 13,8 очка и 5 подборов за «Денвер» в среднем в этом сезоне. Игрок не смог договориться по поводу своего продления в межсезонье, и стороны отложили обсуждение следующего контракта на год. Клуб заявил о необходимости подтвердить претензии на запросы баскетболиста на площадке.

Уотсон проводит лучший год в своей карьере. Его прогресс привлек внимание ряда команд в лиге.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Наггетс» отказываются обсуждать его обмен. Команда нацелена на переподписание игрока, который выйдет на рынок ограниченно свободных агентов этим летом.

В НБА ранее, еще до последних матчей, ставших для Уотсона особенно удачными, считали, что его стоимость уже вышла за пределы возможного бюджета клуба.