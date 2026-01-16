Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
Прешес Ачиува высоко оценил свою защиту.
26-летний форвард Прешес Ачиува проводит первый сезон в «Сакраменто», баскетболист подписал с клубом негарантированный контракт.
«Могу рассчитывать на свои защитные навыки в каждом матче. В лиге много треплются о защите. Но я считаю себя одним из лучших. Могу закрывать любого соперника, от разыгрывающих до центровых. В последние игр 10 я брал на себя всех главных действующих лиц. В последнем матче – главных разыгрывающих, до этого – Кевина Дюрэнта. И список можно продолжить.
Я уже в списке лучших по защите и продолжаю прогрессировать», – заявил форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сакраменто»
