Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»

Прешес Ачиува высоко оценил свою защиту.

26-летний форвард Прешес Ачиува проводит первый сезон в «Сакраменто », баскетболист подписал с клубом негарантированный контракт.

«Могу рассчитывать на свои защитные навыки в каждом матче. В лиге много треплются о защите. Но я считаю себя одним из лучших. Могу закрывать любого соперника, от разыгрывающих до центровых. В последние игр 10 я брал на себя всех главных действующих лиц. В последнем матче – главных разыгрывающих, до этого – Кевина Дюрэнта . И список можно продолжить.

Я уже в списке лучших по защите и продолжаю прогрессировать», – заявил форвард.