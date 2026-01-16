Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
«Локо» сообщил об уходе Робертсона.
Кассиус Робертсон завершил сотрудничество с краснодарским «Локомотивом». Защитник пришел в команду летом из «Ховентуда», но не оправдал надежды клуба на его снайперские способности.
Робертсон набирал 8,3 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21,5 минуты в среднем в 18 матчах Единой лиги ВТБ, реализуя 31,2% бросков из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
