Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»

«Локо» сообщил об уходе Робертсона.

Кассиус Робертсон завершил сотрудничество с краснодарским «Локомотивом ». Защитник пришел в команду летом из «Ховентуда », но не оправдал надежды клуба на его снайперские способности.

Робертсон набирал 8,3 очка, 2,7 подбора и 2,7 передачи за 21,5 минуты в среднем в 18 матчах Единой лиги ВТБ, реализуя 31,2% бросков из-за дуги.