«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
Коллин Секстон вошел в сферу интересов «Тимбервулвз».
Спад в игре Майка Конли и недостаточный прогресс Роба Диллингэма обострили проблему «Миннесоты» с разыгрывающим. Команда занимается этим вопросом с лета.
По информации Майкла Скотто, одной из целей команды на рынке обменов стал защитник Коллин Секстон.
Секстон проводит 8-й год в лиге и первый в «Шарлотт», набирая 14,9 очка, 4,1 передачи и 2 подбора за 23,6 минуты в среднем.
Баскетболист начинал карьеру в «Кливленде» в роли разыгрывающего и снова получил возможность частично выступать на этой позиции в «Хорнетс».
