«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном

Коллин Секстон вошел в сферу интересов «Тимбервулвз».

Спад в игре Майка Конли и недостаточный прогресс Роба Диллингэма обострили проблему «Миннесоты» с разыгрывающим. Команда занимается этим вопросом с лета.

По информации Майкла Скотто, одной из целей команды на рынке обменов стал защитник Коллин Секстон .

Секстон проводит 8-й год в лиге и первый в «Шарлотт », набирая 14,9 очка, 4,1 передачи и 2 подбора за 23,6 минуты в среднем.

Баскетболист начинал карьеру в «Кливленде» в роли разыгрывающего и снова получил возможность частично выступать на этой позиции в «Хорнетс».