Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
Кай Кливленд выписан из больницы.
Сын защитник ЦСКА Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы. Кай Кливленд попал в реанимацию в Краснодаре, а на прошлой неделе был перевезен в больницу в Москве.
«Парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить, и как с этим сражались все вместе», – сообщил клуб в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
