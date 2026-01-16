Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы

Кай Кливленд выписан из больницы.

Сын защитник ЦСКА Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы. Кай Кливленд попал в реанимацию в Краснодаре, а на прошлой неделе был перевезен в больницу в Москве.

«Парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить, и как с этим сражались все вместе», – сообщил клуб в соцсетях.