  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
1

Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований

Стив Балмер является объектом иска инвесторов Aspiration.

Расследование репортера Пабло Торре, связавшее Стива Балмера с возможным обходом потолка зарплат НБА через мошенническую компанию Aspiration, привело как минимум к одному иску.

Инвесторы Aspiration, потерявшие деньги в результате действий компании, после выхода журналистского расследования подали в суд на Балмера, чье имя использовалось для подтверждения репутации «экологического банка». Балмер вложил в Aspiration порядка 118 миллионов. Большая часть этих денег перешла или должна была перейти Каваю Ленарду в качестве выплат по фиктивному рекламному контракту и долей в фонде.

«Истцы не инвестировали бы в Aspiration, если бы Балмер и Сэнберг (сооснователь компании) раскрыли суть вложений Балмера. Таким образом Балмер стал участником и сообщником в схеме Сэнберга», – заявлено в иске.

«Инвесторы просто пытаются любым способом вернуть активы, потерянные ими в результате действий Сэнберга. Нет никаких фактов, демонстрирующих соглашение для обхода потолка зарплат НБА», – заявляют адвокаты Балмера.

Его сторона просит суд отклонить иск в связи с недостатком фактических оснований.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСтив Балмер
logoКлипперс
происшествия
logoНБА
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард купил пентхаус в Лос-Анджелесе в 2019 году у партнера Стива Балмера по инвестициям в Aspiration
10 января, 13:17
Док Риверс сотрудничал с мошеннической компанией Aspiration и инвестировал в нее в 2018 году во время работы в «Клипперс»
10 января, 13:00
Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле
23 декабря 2025, 04:58
Главные новости
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
3 минуты назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
21 минуту назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
46 минут назадФото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Пол Пирс: «Лука Дончич не может считаться лучшим игроком НБА из‑за его игры в обороне»
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Студентски центар», «Борац Чачак» встретится со «Сплитом»
сегодня, 17:02Live
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео