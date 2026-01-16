Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований

Стив Балмер является объектом иска инвесторов Aspiration.

Расследование репортера Пабло Торре, связавшее Стива Балмера с возможным обходом потолка зарплат НБА через мошенническую компанию Aspiration, привело как минимум к одному иску.

Инвесторы Aspiration, потерявшие деньги в результате действий компании, после выхода журналистского расследования подали в суд на Балмера, чье имя использовалось для подтверждения репутации «экологического банка». Балмер вложил в Aspiration порядка 118 миллионов. Большая часть этих денег перешла или должна была перейти Каваю Ленарду в качестве выплат по фиктивному рекламному контракту и долей в фонде.

«Истцы не инвестировали бы в Aspiration, если бы Балмер и Сэнберг (сооснователь компании) раскрыли суть вложений Балмера. Таким образом Балмер стал участником и сообщником в схеме Сэнберга», – заявлено в иске.

«Инвесторы просто пытаются любым способом вернуть активы, потерянные ими в результате действий Сэнберга. Нет никаких фактов, демонстрирующих соглашение для обхода потолка зарплат НБА», – заявляют адвокаты Балмера.

Его сторона просит суд отклонить иск в связи с недостатком фактических оснований.