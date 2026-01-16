Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
Франц Вагнер поделился отношением к европейскому проекту НБА.
НБА собирается организовать европейский турнир под своей эгидой. Форвард «Мэджик» Франц Вагнер поделился своим отношений во время визита на родину в рамках выездных матчей лиги.
«Был удивлен и очень заинтересован.
Главная сложность – сохранение культуры и традиций европейского баскетбола.
Уровень игроков определенно высокий. Клубная и фанатская культура потрясающие. НБА нужно будет оставить все это в неприкосновенности, но найти способ добиться коммерческого успеха, источники дохода. Дело не всегда в деньгах, но мы хотим, чтобы люди смотрели нашу любимую игру, и чтобы баскетбол развивался.
Это важно. Думаю, что НБА на это способна», – заключил Вагнер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
