Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
Домантас Сабонис завершает реабилитацию.
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис выбыл из состава команды в середине ноября с частичным разрывом мениска левого колена.
Литовец может выйти на площадку в матче против «Уизардс».
До травмы Сабонис в 11 играх текущего чемпионата набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.
«Кингз» проводят лучший отрезок «регулярки», выиграв 3 матча подряд у команд из верхней части турнирной таблицы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости