Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»

Домантас Сабонис завершает реабилитацию.

Центровой «Сакраменто » Домантас Сабонис выбыл из состава команды в середине ноября с частичным разрывом мениска левого колена.

Литовец может выйти на площадку в матче против «Уизардс».

До травмы Сабонис в 11 играх текущего чемпионата набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.

«Кингз» проводят лучший отрезок «регулярки», выиграв 3 матча подряд у команд из верхней части турнирной таблицы.