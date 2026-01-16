«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков

«Буллз» активизировались на трансферном рынке.

Репортер Джо Коули сообщает об изменении в настрое главы баскетбольных операций «Чикаго » Артураса Карнишоваса .

«По нескольким источникам из лиги, Карнишовас более открыт в переговорах об обменах, более реалистично оценивает стоимость баскетболистов по сравнению с прошлой зимой. В лиге считают, что это может привести к реальным сделкам ближе к дедлайну, учитывая настрой Карнишоваса на перемены в составе команды.

В первый раз в его карьере в организации владельцы требуют от него шагов в ином направлении», – сообщил репортер.

Среди реальных активов, которые могут вызвать серьезный интерес в лиге, назывался защитник Коби Уайт . В этом году «Буллз» более открыты к предложениям по обмену игрока на истекающем контракте.