Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
Антон Юдин подписал контракт на полтора года.
Антон Юдин сменил Ростислава Вергуна в должности главного тренера «Уралмаша».
Телеграм-канал «Свободный агент» сообщил, что контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2026/27.
Юдин начал сезон в «Локомотиве-Кубань», дебютировав в Единой лиге ВТБ в роли главного тренера.
Его новая команда идет на 8-м месте с результатом 7-13.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
