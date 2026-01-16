Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27

Антон Юдин подписал контракт на полтора года.

Антон Юдин сменил Ростислава Вергуна в должности главного тренера «Уралмаша ».

Телеграм-канал «Свободный агент» сообщил, что контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2026/27.

Юдин начал сезон в «Локомотиве-Кубань», дебютировав в Единой лиге ВТБ в роли главного тренера.

Его новая команда идет на 8-м месте с результатом 7-13.