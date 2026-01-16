«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
«Уизардс» хотят получить исключение травмированного игрока.
Форвард Кэм Уитмор не играл с конца декабря из-за тромба в правом плече. По последней информации, баскетболист выбыл минимум до конца сезона.
Клуб запросил у лиги исключение травмированного игрока, которое составит примерно 1,7 миллиона. Команда сможет использовать его для подписания еще одного баскетболиста на остаток чемпионата.
В данный момент «Уизардс» идут 14-ми на Востоке с результатом 10-29.
