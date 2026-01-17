НБА. 39 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» обыграть «Миннесоту», 39 очков Джейлона Тайсона помогли «Кливленду» справиться с «Филадельфией» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Хьюстон» обыграл «Миннесоту» (110:105) благодаря 39 очками Кевина Дюрэнта (11 из 18 с игры, 6 из 8 из-за дуги, 11 из 14 штрафных).
Форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон установил новый рекорд карьеры, набрав 39 очков (13 из 17 с игры, 7 из 9 трехочковых, 6 из 6 штрафных) в победном матче против «Филадельфии» (117:115).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
