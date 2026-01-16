«Даллас» готов принимать звонки с предложениями по Энтони Дэвису до дедлайна и работает над уменьшением общей суммы в платежке

«Мэверикс» рассматривают различные варианты стратегии на рынке обменов.

Травма Энтони Дэвиса вывела его из строя на срок от полутора месяцев. Центровой в ближайшее время не повлияет на победы команды, которая имеет возможность получить высокий выбор на нынешнем драфте, последний, который она контролирует.

«Это позволяет им просто расслабиться и спокойно дождаться того, как будут складываться события к лету», – рассудил менеджер НБА с Востока.

«Мэверикс» могут заплатить до 400 миллионов долларов за сезон-2026/27 с учетом прогнозируемой платежки и налога на роскошь. В лиге уверены, что клуб не пойдет на это.

По информации ESPN, фронт-офис планирует принимать звонки с предложениями за Дэвиса до дедлайна на обмены и заранее работает над тем, чтобы снизить сумму в своей платежной ведомости.

Организация до сих пор не назначила нового постоянного главу баскетбольных операций.