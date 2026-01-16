«Торонто» выясняет уровень интереса к Ар Джей Барретту и Иммануэлу Куикли на рынке обменов
«Рэпторс» могут обменять своих молодых защитников.
«Торонто» выясняет уровень интереса к своим защитникам Ар Джей Барретту и Иммануэлу Куикли на рынке обменов и их возможную стоимость.
В нынешней ситуации длительность контрактов может стать помехой для сделки. Соглашение Барретта рассчитано до 2027 года, Куикли – до 2029.
«Рэпторс» контролируют все своих драфт-пики на ближайшие 7 лет и уже находятся за порогом налога на роскошь.
«Им придется задействовать активы на драфтах, чтобы привлечь партнеров по сделкам. А также постараться, чтобы не выйти за второй налоговый порог в следующем году с учетом ростера», – рассудил менеджер с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости