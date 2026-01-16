«У команд получалось сварить кашу и с худшим набором». В НБА считают «Бакс» главным действующим лицом рынка обменов
От «Милуоки» ждут активности перед дедлайном на обмены.
«Бакс» считаются главным действующим лицом рынка обменов этой зимой по мнению менеджеров лиги, опрошенных ESPN. От команды ждут усиления состава, а не обмена Янниса Адетокумбо.
В НБА с уважением относятся к способностям фронт-офиса клуба, который в последнее время активно интересуется всеми возможностями на рынке на всех 5 позициях.
«У «Милуоки» все еще есть драфт-пик 1-го раунда, 14 миллионов до налога на роскошь. У команд получалось сварить кашу и с худшим набором», – заявил менеджер с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
