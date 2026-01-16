Интерес «Майами» к Джа Морэнту преувеличен, клуб сосредоточен на финансовой гибкости к 2027 году

Джа Морэнт вряд ли окажется в «Хит».

«Мемфис» выставил Джа Морэнта на рынок обменов. ESPN сообщает, что интерес «Майами », считавшегося одним из основных претендентов на игрока, преувеличен.

«Хит» сосредоточены на финансовой гибкости и очистке платежки к лету 2027 года, когда на рынок могут выйти Никола Йокич , Яннис Адетокумбо и Донован Митчелл.

«Маловероятно, что «Хит» откажутся от этого плана, чтобы заполучить Морэнта», – сообщил ESPN.

Разыгрывающий «Мемфиса » заработает около 45 миллионов в сезоне-2027/28, последнем по его текущему соглашению.