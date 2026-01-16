1

Интерес «Майами» к Джа Морэнту преувеличен, клуб сосредоточен на финансовой гибкости к 2027 году

Джа Морэнт вряд ли окажется в «Хит».

«Мемфис» выставил Джа Морэнта на рынок обменов. ESPN сообщает, что интерес «Майами», считавшегося одним из основных претендентов на игрока, преувеличен.

«Хит» сосредоточены на финансовой гибкости и очистке платежки к лету 2027 года, когда на рынок могут выйти Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Донован Митчелл.

«Маловероятно, что «Хит» откажутся от этого плана, чтобы заполучить Морэнта», – сообщил ESPN.

Разыгрывающий «Мемфиса» заработает около 45 миллионов в сезоне-2027/28, последнем по его текущему соглашению.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНикола Йокич
logoМемфис
logoДонован Митчелл
logoДжа Морэнт
возможные переходы
logoМайами
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
