Интерес «Майами» к Джа Морэнту преувеличен, клуб сосредоточен на финансовой гибкости к 2027 году
Джа Морэнт вряд ли окажется в «Хит».
«Мемфис» выставил Джа Морэнта на рынок обменов. ESPN сообщает, что интерес «Майами», считавшегося одним из основных претендентов на игрока, преувеличен.
«Хит» сосредоточены на финансовой гибкости и очистке платежки к лету 2027 года, когда на рынок могут выйти Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Донован Митчелл.
«Маловероятно, что «Хит» откажутся от этого плана, чтобы заполучить Морэнта», – сообщил ESPN.
Разыгрывающий «Мемфиса» заработает около 45 миллионов в сезоне-2027/28, последнем по его текущему соглашению.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
