«Команды в фиолетовом – отстой. «Никс» тоже нужно выходить в этом цвете». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА.
Среди наблюдений Кирка Голдсберри по результатам последних 10 матчей НБА:
Динь-дон, «Никс» умерли!
Команды в фиолетовом – отстой.
«Никс» надо тоже выходить в фиолетовом.
Серьезно, что за фигня, «Никс»?
Привет, «Шарлотт»!
«Клипперс» и «Тимбервулвз» на взлете.
«Детройт» царит на Востоке?
Можно перестать следить за Тейтумом.
«Кливленд» выправляет положение.
«Денвер» достаточно хорош без Джокера.
«Оклахома» снова на коне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
