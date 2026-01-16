  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Команды в фиолетовом – отстой. «Никс» тоже нужно выходить в этом цвете». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Фото
5

«Команды в фиолетовом – отстой. «Никс» тоже нужно выходить в этом цвете». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри по результатам последних 10 матчей НБА:

  1. Динь-дон, «Никс» умерли!

  2. Команды в фиолетовом – отстой.

  3. «Никс» надо тоже выходить в фиолетовом.

  4. Серьезно, что за фигня, «Никс»?

  5. Привет, «Шарлотт»!

  6. «Клипперс» и «Тимбервулвз» на взлете.

  7. «Детройт» царит на Востоке?

  8. Можно перестать следить за Тейтумом.

  9. «Кливленд» выправляет положение.

  10. «Денвер» достаточно хорош без Джокера.

  11. «Оклахома» снова на коне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoНикола Йокич
logoКливленд
logoНБА
logoКлипперс
logoБостон
logoНью-Йорк
logoМиннесота
logoОклахома-Сити
logoШарлотт
logoДенвер
logoДжейсон Тейтум
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек
6 января, 08:22
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
30 декабря 2025, 08:33
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
22 декабря 2025, 19:21
Главные новости
Джейлен Уильямс выбыл как минимум на 2 недели
5 минут назад
Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу
27 минут назадВидео
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд
45 минут назад
Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
сегодня, 20:27Фото
Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса
сегодня, 20:06
НБА. «Кливленд» принимает «Оклахому», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
сегодня, 19:52Live
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
сегодня, 19:49
Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
сегодня, 19:25
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
сегодня, 19:01
Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» разобрался с «Игокеа», «Борац Чачак» выиграл у «Сплита»
51 секунду назад
Премьер-лига. Женщины. 31 очко Сазоновой принесло победу курскому «Динамо» над УГМК, 28 очков Савуковой помогли МБА одолеть «Спарту энд К»
сегодня, 18:44
Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
сегодня, 18:33
«Висконсин» отчислил Денниса Смита
сегодня, 17:17
Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»
сегодня, 16:59
Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:31Видео
Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
сегодня, 14:55
Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:11Фото
Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
сегодня, 11:42Фото
Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
сегодня, 11:20Видео