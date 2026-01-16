  • Спортс
«Индиана» интересуется центровым Ивом Мисси, «Новый Орлеан» – защитником Беннедиктом Матурином

Брет Сигел обозначил возможное совпадение интересов на рынке обменов.

«Новый Орлеан» сделал ряд своих игроков недоступным для обмена этой зимой. 21-летний центровой Ив Мисси не вошел в их число.

Мисси проводит 2-й сезон в лиге, набирая 5,5 очка, 5,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 блок-шота за 18,2 минуты в среднем.

Инсайдер Марк Стейн сообщил об интересе к бигмену со стороны «Пэйсерс», которые нуждаются в укреплении своей передней линии после ухода Майлза Тернера.

По информации инсайдера Бретта Сигела, защитник «Индианы» Беннедикт Матурин (23 года, 4-й сезон в НБА) входит в сферу интересов «Нового Орлеана».

«Эти потребности могут привести к сотрудничеству», – заключил Сигел.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
