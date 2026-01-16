«Индиана» интересуется центровым Ивом Мисси, «Новый Орлеан» – защитником Беннедиктом Матурином
Брет Сигел обозначил возможное совпадение интересов на рынке обменов.
«Новый Орлеан» сделал ряд своих игроков недоступным для обмена этой зимой. 21-летний центровой Ив Мисси не вошел в их число.
Мисси проводит 2-й сезон в лиге, набирая 5,5 очка, 5,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 блок-шота за 18,2 минуты в среднем.
Инсайдер Марк Стейн сообщил об интересе к бигмену со стороны «Пэйсерс», которые нуждаются в укреплении своей передней линии после ухода Майлза Тернера.
По информации инсайдера Бретта Сигела, защитник «Индианы» Беннедикт Матурин (23 года, 4-й сезон в НБА) входит в сферу интересов «Нового Орлеана».
«Эти потребности могут привести к сотрудничеству», – заключил Сигел.
