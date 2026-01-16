5

Девин Букер форсирует восстановление после травмы голеностопа, может выйти на матч с «Никс»

Девин Букер пытается поскорее вернуться в состав «Санз».

Защитник «Санз» Девин Букер провел матч с «Майами» (121:127) с травмой голеностопа и не смог выйти на игру с «Детройтом» (105:108) из-за отека.

Главный тренер Джордан Отт заявил, что надеется на возвращение Букера в состав в гостевом матче против «Никс» в субботу.

Баскетболист сыграл в 37 из 41 встречи в этом чемпионате, набирая 25,2 очка, 4 подбора и 6,5 передачи за 34 минуты в среднем.

Защитник Джейлен Грин участвует в тренировках 5 на 5 в рамках восстановления после травмы задней поверхности бедра. Грин не выходил на паркет уже 2,5 месяца и выступил всего в двух матчах своей новой команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
травмы
Джордан Отт
logoНБА
logoФиникс
logoДжейлен Грин
logoНью-Йорк
