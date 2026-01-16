«Лейкерс» пытаются разменять свой драфт-пик 2032 года на несколько других по примеру «Финикса»

«Лейкерс» пытаются расширить количество доступных выборов на ближних драфтах.

Инсайдер Кевин О’Коннор поделился слухами о работе «Лейкерс» на рынке обменов.

«Они рассматривают возможность разменять свой драфт-пик 1-го раунда 2032 года на несколько других выборов в 1-м раунде по примеру «Финикса », который в прошлом году отправил свой драфт-пик-2031 в «Юту» в обмен на три других (2025, 2027, 2029).

«Лейкерс » хотят получить право на 2-3 менее ценных выбора. Это даст им больше активов, чтобы приложить к пакету из Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта или Макси Клебера.

Клуб определенно ищет «винга». Заинтересован в Херберте Джонсе, может быть, Джонатане Куминге в ситуации с третьим участником сделки и с прицелом «Уорриорз» на Майкла Портера», – заключил О’Коннор.