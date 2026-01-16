  • Спортс
5

«Настоящий мужик. Максимально достойный уважения». Эл Хорфорд внес вклад в успех «Оклахомы» за сезон в команде

В «Тандер» поделились впечатлениями от короткого сотрудничества с Элом Хорфордом.

Центровой Эл Хорфорд провел сезон-2020/21 в «Оклахоме» перед судьбоносным переходом в «Бостон». Ветеран отыграл только 28 матчей, но оставил предельно позитивные впечатления от сотрудничества.

«Настоящий мужик. У нас была куча молодежи, коронавирус. Сезон начался в декабре. Обмены. Обстановка была совершенно нерабочей. Кто-то другой мог бы найти кучу поводов для жалоб и недовольства. Но он никогда не вел себя деструктивно. Всегда был сосредоточен на поиске решений.

Максимально достойный уважения партнер и человек, лучший вариант для тренера», – поделился главный тренер Марк Дэйгнолт.

Из временных одноклубников Хорфорда в команде остались только Шэй Гилджес-Александер, Лу Дорт и Кенрич Уильямс. Последний рассказал о вкладе ветерана в становление культуры.

«Он был одним из первых по-настоящему активных ветеранов, с которыми я имел дело. Показывал нам, как готовиться к матчам. Как сохранять игровую форму. Когда его не задействовали, всегда поддерживал нас со скамейки. Это прообраз того, как ведут себя парни в нынешней команде. Хотя остались только три человека, считаю, что он сыграл важную роль в нашем успехе», – заключил Уильямс.

«Было очень круто. Много следил за Хорфордом, когда был моложе. Сотрудничество с ним было потрясающим опытом. Очень многому научился от него на площадке и за ее пределами», – признался Лу Дорт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oklahoman
