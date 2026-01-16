«Готов не на 100%». Алперен Шенгюн вернулся с незалеченным растяжением голеностопа

Алперен Шенгюн играет с травмой.

Центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн получил растяжение правого голеностопа в начале января и должен был пропустить около двух недель. Однако вернулся в строй после трех матчей.

«Рокетс» проходят неудачный отрезок, проиграв в 4 из 5 последних встреч.

«Пока готов не на 100%. И такая ситуация продлится еще некоторое время. Но я уже сталкивался с подобными проблемами в своей карьере и готов к ним. Прохожу лечение каждый день, чувствую себя достаточно сильным и выхожу на площадку», – поделился Шенгюн.

В трех матчах после возвращения центровой набирает 18,7 очка, 9,7 подбора и 6,7 передачи в среднем.