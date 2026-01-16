Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»

Адам Сильвер обрисовал ожидания от европейской лиги НБА.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил в Берлине, где проходят выездные матчи «Мемфиса» и «Орландо» в рамках «регулярки». Сильвер затронул тему европейского проекта. Берлин и Мюнхен должны стать городами-участниками турнира со стороны Германии.

«В Германии баскетбол сейчас самый быстрорастущий спорт. Золотая эра.

Мы предельно воодушевлены нашим проектом. Встречаемся с клубами и другими потенциальными участниками, инвесторами, медиа-компаниями, желающими транслировать турнир. Спонсорами.

Планируем инфраструктуру по всему континенту.

Основное финансирование, особенно на начальном этапе, ляжет на постоянных участников лиги. Как и в любом начинании, участники будут инвесторами и смогут рассчитывать со временем получить отдачу.

Если запуск проекта будет успешным, коммерческого успеха придется ждать довольно долго. Думаю, что все участники понимают это, это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива.

Мы сразу даем понять, что видение должно быть очень долгосрочным.

Это очень трудный проект. Колоссальный. Поэтому мы действуем постепенно и осторожно, стараемся учесть все нюансы», – заключил Сильвер.