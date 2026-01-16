18

«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-е место, Джамал Мюррэй попал на 10-ю строчку

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 34 минуты и привел «Оклахому» к первой победе над «Сперс» в этом сезоне. Защитник поднялся на 1-е место, сместив пропустившего уже две недели центрового Николу Йокича. Серб активно восстанавливается и может сохранить шансы на участие в гонке.

В отсутствие Йокича яркую игру показывает его партнер по команде защитник Джамал Мюррэй, попавший на 10-е место рейтинга.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 2);

  2. Никола ЙокичДенвер», 1);

  3. Лука Дончич («Лейкерс», 4);

  4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);

  5. Джейлен Браун («Бостон», 3);

  6. Кейд Каннингем («Детройт», 6);

  7. Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);

  8. Тайриз Макси («Филадельфия», 9);

  9. Джейлен БрансонНью-Йорк», 7);

  10. Джамал Мюррэй («Денвер»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
