«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-е место, Джамал Мюррэй попал на 10-ю строчку

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 34 минуты и привел «Оклахому» к первой победе над «Сперс» в этом сезоне. Защитник поднялся на 1-е место, сместив пропустившего уже две недели центрового Николу Йокича. Серб активно восстанавливается и может сохранить шансы на участие в гонке.

В отсутствие Йокича яркую игру показывает его партнер по команде защитник Джамал Мюррэй, попавший на 10-е место рейтинга.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: