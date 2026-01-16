«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-е место, Джамал Мюррэй попал на 10-ю строчку
Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка за 34 минуты и привел «Оклахому» к первой победе над «Сперс» в этом сезоне. Защитник поднялся на 1-е место, сместив пропустившего уже две недели центрового Николу Йокича. Серб активно восстанавливается и может сохранить шансы на участие в гонке.
В отсутствие Йокича яркую игру показывает его партнер по команде защитник Джамал Мюррэй, попавший на 10-е место рейтинга.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 2);
Никола Йокич («Денвер», 1);
Лука Дончич («Лейкерс», 4);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Джейлен Браун («Бостон», 3);
Кейд Каннингем («Детройт», 6);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);
Тайриз Макси («Филадельфия», 9);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 7);
Джамал Мюррэй («Денвер»).