Виталий Фридзон: «Думаю, Егор Дёмин понимает, что не станет суперзвездой. Но может стать величиной уровня Андрея Кириленко»

Виталий Фридзон оптимистично смотрит на перспективы Егора Дёмина.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Виталий Фридзон высказался о 8-м номере драфта-2025 Егоре Дёмине .

«Слежу за ним. Самое главное, что он прогрессирует. Молодец, пользуется шансом. Считаю, что для первого года Егор вообще красавец. Если он продолжит в том же духе тренироваться, то у него большое будущее. Ему повезло с командой, тренер верит в него. Думаю, Егор сам прекрасно понимает, что он не станет суперзвездой. Но он может стать стабильным игроком НБА, величиной уровня Андрея Кириленко», – рассудил Фридзон.

Дёмин поднялся на 7-е место в рейтинге новичков от НБА .