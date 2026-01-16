Виталий Фридзон: «Думаю, Егор Дёмин понимает, что не станет суперзвездой. Но может стать величиной уровня Андрея Кириленко»
Виталий Фридзон оптимистично смотрит на перспективы Егора Дёмина.
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Виталий Фридзон высказался о 8-м номере драфта-2025 Егоре Дёмине.
«Слежу за ним. Самое главное, что он прогрессирует. Молодец, пользуется шансом. Считаю, что для первого года Егор вообще красавец. Если он продолжит в том же духе тренироваться, то у него большое будущее. Ему повезло с командой, тренер верит в него. Думаю, Егор сам прекрасно понимает, что он не станет суперзвездой. Но он может стать стабильным игроком НБА, величиной уровня Андрея Кириленко», – рассудил Фридзон.
Дёмин поднялся на 7-е место в рейтинге новичков от НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
