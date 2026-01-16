Вембаньяма о решении побриться налысо: «Почувствовал, что нам нужно очень быстро сосредоточиться, потому что мы немного начали проигрывать»

Вембаньяма объяснил мотивацию за решением побрить голову.

Перед сегодняшним матчем против «Милуоки» игроки «Сан-Антонио » Виктора Вембаньяма и Келдон Джонсон побрились налысо.

После победы в игре (119:101) Вембаньяма объяснил принятое решение.

«Я уже какое-то время держал эту идею в уме, и тот факт, что Келдон тоже захотел это сделать, просто убедил меня. Я просто почувствовал, что нам нужно очень быстро сосредоточиться, потому что мы мы немного начали проигрывать», – сказал Вембаньяма.

До победы над «Бакс» «Сперс» потерпели обидное поражение от «Миннесоты», упустив 19-очковое преимущество, а также с разгромным счетом впервые за сезон проиграли «Оклахоме».