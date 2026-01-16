Егор Дёмин следил за игрой Алексея Шведа: «Он – один из самых талантливых игроков, когда-либо рожденных в России»

Дёмин признался, что смотрел матчи Шведа.

Российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин отметил, что выступления Андрея Кириленко в НБА прошли мимо него, зато он следил за игрой Алексея Шведа .

«Я не был таким уж большим фанатом баскетбола во времена, когда играл Кириленко. Я играл в баскетбол всю жизнь, но это было скорее хобби до того момента, как я сказал, что хочу стать профессиональным баскетболистом.

Я смотрел матчи НБА . Мой отец играл за «Химки », и я был на каждом матче. Швед был одним из тех, за кем я уже следил. В то время он был суперзвездой, и до сих пор он – один из самых талантливых игроков, когда-либо рожденных в России», – сказал Дёмин.